В Черкасской области летом оздоровят детей участников АТО и переселенцев

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, всего этим летом планируют оздоровить 81476 черкасских школьников. На финансирование подготовки и проведения оздоровительной кампании в бюджет области предусмотрено почти 5 млн грн и около 6 млн грн из местных бюджетов. Более 8 млн грн на оздоровление и отдых детей области поступило от спонсоров.

В Черкасской области действует 16 загородных детских заведений оздоровления и отдыха, три санатория и около 800 лагерей. Кроме того, активно работают 123 языковых лагеря в Черкассах и Черкасском районе, где учителя, волонтеры и студенты обучают детей английскому, немецкому или французскому языкам. Во второй половине лета планируется проведение военно-патриотической смены. Там дети смогут подержать в руках оружие, освоить азы первой медицинской помощи и пообщаться с воинами АТО.