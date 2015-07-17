Санэпидемслужба сняла временный запрет на купание на 9 пляжах столицы

Санитарно-эпидемиологическая служба сняла временный запрет на купание на 9 пляжах Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киев вода на пляжах «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Центральный», «Пуща-Водица» соответствует нормативным показателям. Коммунальное предприятие «Плесо» сообщает, что временный запрет на купание на этих пляжах снимается.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в СЭС Киева заявили, что нельзя купаться на 8 пляжах - «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Центральный». Объяснялось, что по результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды обнаружено превышение индекса ЛКП (лактозопозитивные кишечная палочка). К летнему сезону в столице были подготовлены в общей сложности 11 городских пляжей.