Санэпидемслужба сняла временный запрет на купание на 9 пляжах столицы

16:59, 17 июля 2015
Новости регионов
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Вода на пляжах «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Центральный», «Пуща-Водица» соответствует нормативным показателям.

Санитарно-эпидемиологическая служба сняла временный запрет на купание на 9 пляжах Киева / Фото: УНИАН

Санитарно-эпидемиологическая служба сняла временный запрет на купание на 9 пляжах Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киев вода на пляжах «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Центральный», «Пуща-Водица» соответствует нормативным показателям. Коммунальное предприятие «Плесо» сообщает, что временный запрет на купание на этих пляжах снимается.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в СЭС Киева заявили, что нельзя купаться на 8 пляжах - «Радужный», «Тельбин», «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Центральный». Объяснялось, что по результатам санитарно-микробиологических исследований проб воды обнаружено превышение индекса ЛКП (лактозопозитивные кишечная палочка). К летнему сезону в столице были подготовлены в общей сложности 11 городских пляжей.

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