Полтысячи детей уже отдохнули в летних центрах Штаба Ахметова

Сегодня, 16 июля, в детских летних центрах Гуманитарного штаба Рината Ахметова завершилась первая смена, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. 500 детей из Донецка, Енакиево и Харцызска уже успели хорошенько отдохнуть, найти новых друзей и, главное, ненадолго отвлечься от войны. Но впереди еще три смены, а это значит, что еще 1700 ребят смогут оздоровиться в летних центрах.

Первая смена в детских летних центрах длилась с 6 по 16 июля. Каждый день по будням ребята приходили сюда, чтобы весело провести время, пообщаться со сверстниками, научиться чему-то новому. Для них была разработана интересная и насыщенная программа досуга: мастер-классы, сеансы арт-терапии, конкурсы талантов, танцевальные флешмобы, спортивные соревнования и многое другое.

«У меня появилось много друзей. Тут очень весело. Нас все время развлекали. Не было даже времени для скуки», – рассказала Антонина, которая посещала детский летний центр на стадионе «Донбасс Арена». А ее земляку Семену больше всего понравилось проводить время в кинозале: «Тут можно посмотреть нормально фильмы, не скучно. Я еще никогда не был в таком месте хорошем и, причем, бесплатно», – поделился ребенок.

Читайте также10 лет работы фонда Рината АхметоваВ центрах ребята не только развлекались, но и проводили время с пользой. Например, обучались правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Также с детьми работали профессиональные психологи – сертифицированные специалисты по «травме войны», которые прошли обучение от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Посредством игры и арт-терапии психологи помогли ребятам снизить тревожность, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение.

«Детские летние центры были открыты в рамках программы Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса» и по инициативе сотрудников предприятий Группы СКМ. Центры уже работают в трех городах – Донецке, Енакиево и Харцызске. 20 июля откроется еще один – в Комсомольском. Такой досуг организован для ребят, которые не могут выехать из зоны АТО для отдыха, – рассказала руководитель проекта Ирина Соболь. – Мы рады, что ребятам понравилось в центрах. Для них это новые, позитивные впечатления, а также интересный опыт. Но главное – это возможность хотя бы на некоторое время забыть об ужасах войны, свидетелями и невольными участниками которых они являются».

Напомним, в детские летние центры приглашаются ребята в возрасте от 8 до 14 лет. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму, соответствующую месту проживания:

Донецк

Енакиево

Харцызск

Комсомольское

В течение 3 дней с родителями свяжется представитель Гумштаба, который разъяснит все детали пребывания в детском летнем лагере и подтвердит регистрацию.

Подробнее о летних центрах можно узнать тут.