Венгрия хочет помочь спасти Солотвинский солерудник в Закрапатье

Венгерская республика предлагает странам ЕС бассейна реки Тисы присоединиться к проекту спасения Солотвинского солерудника в Закарпатской области.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета, об этом во время пребывания в Закарпатье заявил уполномоченный министра по вопросам Дунайской Стратегии Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Иштван Йоо, который возглавлял делегацию ученых и специалистов водного хозяйства из Венгрии.

Во время обсуждения проблемы солерудника Йоо предложил поэтапный подход к решению проблемы. И, поскольку эта проблема актуальна для всего Дунайского региона, Венгрия предлагает и странам ЕС бассейна Тисы присоединиться к этому проекту, заявил он.

В пресс-службе облсовета напоминают, что ситуация на солеруднике с каждым годом усложняется. Всего за время активизации провалов в воронку ушло 5,3 млн кубометров земли. Теперь объем пустот в выработках, которые не заполнены ни землей, ни водой, по ориентировочным данным, достигает 280 тыс. кубометров.

Для того, чтобы ориентироваться в ситуации и прогнозировать ее, необходимы исследовательские работы. Общая их смета – свыше 300 млн грн. Годами дело с выделением средств и началом работ не сдвигается с места, напоминают в облсовете.

Пресс-служба, ссылаясь на председателя Закарпатского облсовета Владимира Чубирко, отмечает, что проблему можно решать в рамках европейской Дунайской стратегии, ведь речь идет о безопасности водного региона многих стран ЕС. «Ситуация на солеруднике уже определена как чрезвычайная, карстовые провалы и в дальнейшем образуются. В апреле здесь образовался новый провал объемом 200 тыс. м куб.», - заявил Чубирко.

В облсовете также напомнили, что сейчас под угрозой разрушения оказались здания и сооружения коммунального предприятия водоснабжения, часть линий электросетей, часть домов по улице Воссоединения. Общая площадь провалов – 25 га. Кроме того, есть деформации на промышленной площадке шахты №9, территории трансформаторной станции, которая обеспечивает электрической энергией все село, и прилегающем участке дороги «Мукачево-Рогатин», мосту, железной дороге.

«Специалисты отмечают, что сейчас подземные минерализованные воды представляют реальную угрозу загрязнения насыщенными солевыми рассолами воде Тисы. Это может привести к экологической катастрофе трансграничного уровня. И эта проблема может касаться не только Закарпатья, но и Румынии, Словакии и Венгрии», - уточняют в пресс-службе.

В то же время здесь отмечают, что пока водники фиксируют стабильную ситуацию и, согласно данным специалистов водного хозяйства, уровень соли в Тисе в разы меньше допустимой нормы.

Справка УНИАН. Солотвинский солерудник – уникальное месторождение, горные выработки которого использовались для лечения больных бронхиальной астмой.

В течение 1998-2007 годов эксплуатация горных выработок на ГП «Солотвинский солерудник» осуществлялась в аварийном режиме, а с 2007 года добывающие работы остановлены из-за резкого увеличения притока подземных вод и активного развития техногенного карста, что в свою очередь привело к ухудшению окружающей среды и нарушению безопасности промышленных и жилых объектов пгт Солотвино.

4 марта 2013 г. КМУ принял решение о закрытии ГП «Солотвинский солерудник» с целью избежания экологической катастрофы. На ликвидацию и экологическую реабилитацию территории влияния горных работ предполагалось израсходовать 339 млн грн, ожидаемая продолжительность работ – 7 лет.

Проект "Ликвидация и экологическая реабилитация территории влияния горных работ государственного предприятия "Солотвинский солерудник" Тячевского района Закарпатской области" предусматривает несколько десятков мероприятий.