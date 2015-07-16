В почве вблизи нефтебазы в Киевской области, где произошел пожар, превышен уровень канцерогенов - СЭС

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, об этом свидетельствуют результаты анализов образцов почвы из зоны воздействия пожара на нефтебазе ООО «БРСМ-Нафта».

Специалисты лаборатории канцерогенных факторов «Института гигиены и медицинской экологии им. А. М. Марзеева НАМН Украины» обнародовали результаты исследования на содержание бензапирена в образцах почвы, которые были отобраны работниками Госсанэпидслужбы в зоне воздействия пожара на нефтебазе.

В ведомстве подчеркнули, что канцерогены в нижних слоях почвы и высокое содержание бензапирена в образцах из контрольного пункта в Василькове свидетельствует о хроническом многолетнем загрязнении этих территорий.

"Результаты показали превышение предельно допустимых концентраций этого канцерогена в несколько раз и зависимость концентраций удаленности точки наблюдения от очага пожара. Действующие гигиенические нормативы определяют границу предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена в почве на уровне 20 мкг/кг. Образцы отбирались в окрестных поселках на глубине 5 и 20 см. Максимальное содержание бенз(а)пирена зафиксировано в образцах почвы из с. Крачки на расстоянии 1 км от пожара и с. Путровка (3 км от пожарища). По разъяснениям специалистов, следует обратить особое внимание на разрыв концентраций в верхнем и нижнем слоях почвы. В ближайших к очагу пунктах наблюдения такой разрыв составляет 1,1-1,6. На отдаленных территориях он составляет 2-3 крайности. Содержание бенз(а)пирена в контрольных пробах из города Васильков в верхнем слое достигает 93,3 мкг/кг, а в нижнем - 35,4 мкг/кг», - отметили в СЭС.

Однако, по данным ученых, даже такое серьезное состояние экологической ситуации не должно пугать население и стать причиной уничтожения урожаев домохозяйств. Поскольку предельно допустимая концентрация бензапирена была обоснована в лаборатории по микробиологическим критериям вредности. Передача этого канцерогена, например, растениям уменьшает его концентрацию как минимум в 10 раз. Поэтому зарегистрированные показатели несколько превышают уровень нормы только в километровой зоне от чрезвычайной ситуации.

Вероятность накопления упомянутых вредных веществ в сельхозпродукции, по мнению ученых, невысокая, и возможна только для корнеплодов. Поскольку накопление подобных веществ происходит в верхних слоях корнеплодов, специалисты рекомендуют тщательно мыть и чистить такие овощи.

При этом в СЭС отметили, что сейчас в Украине отсутствуют программы оценки влияния техногенных катастроф на здоровье населения. Территории, которые пострадали от пожара, требуют дальнейшего внимания и проведения работ по устранению его последствий.

Бензапирен - ароматическое соединение из полициклических углеводородов, вещество первого класса опасности. Образуется при сгорании жидкого, твердого и газообразного углеводородного топлива.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-нафта» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области продолжался с 8 по 17 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.