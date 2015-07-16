Кировоградщина: медики туберкулезного диспансера получили респираторы от USAID

Как сообщает корреспондент УНИАН, руководитель проекта Картлос Канкадзе подчеркнул, что респираторы способны на 98% обеспечить защиту человека от микобактерий туберкулеза; их использование является обязательным для работы в отделении мультирезистентного туберкулеза и в лаборатории, каждый такой способ защиты рассчитан на 8 часов работы.

«Ежегодно в Украине заболевают туберкулезом около 500 медицинских работников. Фактически, это означает, что из-за постоянного контакта с инфекцией медработник имеет в 12 раз больший риск заболеть туберкулезом, чем обычный человек. Заражения можно избежать, если придерживаться простых мер инфекционного контроля. Поэтому мы учим медработников, как предостеречь себя от инфекций. Ношение респиратора – это тот минимум, который может сделать для своей безопасности каждый медработник, который работает с больным – бактериовыделителем», - отметил Канкадзе.

Справка УНИАН. Проект USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине» внедряет воспроизводимые модели профилактики и предотвращения распространения туберкулеза в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Одесской областях и в г. Киев.

Пятилетняя деятельность проекта имеет целью улучшить качество услуг в сфере лечения туберкулеза на основе рекомендованной ВОЗ DOTS-стратегии, внедрение новых современных технологий лабораторной диагностики и инфекционного контроля, улучшение пациентами режимов лечения.