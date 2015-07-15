Черкассы передали винницкому госпиталю передвижную стоматологическую амбулаторию

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, 14 июля представители черкасской областной стоматологической поликлиники передали одну из трех передвижных стоматологических амбулаторий, которая ранее обслуживала жителей сел Черкасской области, коллегам из винницкого военного госпиталя.

В Виннице амбулаторию должны доукомплектовать всем необходимым оборудованием. После чего передвижная стоматологическая амбулатория вместе с квалифицированным персоналом поедет на восток в зону проведения АТО для оказания помощи украинским военным. Это будет первая стоматологическая амбулатория в зоне АТО. По данным военных медиков, около 30% военных в зоне проведения АТО нуждаются в стоматологической помощи.