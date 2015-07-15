На Львовщине мужчина пострадал от укуса змеи
10:03, 15 июля 2015Новости регионов
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На Львовщине 39-летний мужчина пострадал от укуса змеи.
Состояние пострадавшего – средней степени тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 июля в реанимационное отделение Сколевской районной больницы с диагнозом «укус змеи в ногу» был госпитализирован житель с. Рыков Сколевского района.
Состояние пострадавшего - средней степени тяжести.
С наступлением теплого сезона во Львовской области уже 18 человек пострадали от укусов змей.
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