На Львовщине мужчина пострадал от укуса змеи

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 июля в реанимационное отделение Сколевской районной больницы с диагнозом «укус змеи в ногу» был госпитализирован житель с. Рыков Сколевского района.

Состояние пострадавшего - средней степени тяжести.

С наступлением теплого сезона во Львовской области уже 18 человек пострадали от укусов змей.