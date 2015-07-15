Предотвращена незаконная закупка медоборудования для детской больницы в Сумах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, прокуратурой города Сумы исследован вопрос соблюдения требований действующего законодательства о государственных закупках коммунальным учреждением городского совета «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды».

Установлено, что указанным учреждением проведен конкурс по процедуре открытых торгов на закупку оборудования радиологического, электромедицинского, электротерапевтического (рентгеновский диагностический комплекс) на общую сумму свыше 2 млн грн, по результатам которого определен победитель и акцептировано предложение ООО «М.».

Согласно информации прокурора прокуратуры города Сумы Александра Вольченко, в ходе изучения материалов конкурсных торгов выявлены многочисленные нарушения требований Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок». В частности, предприятиями-участниками вопреки статье 29 закона предоставлена документация, которая не соответствует требованиям, установленным непосредственно больницей. Кроме того, двумя участниками была подана идентичная документация. Однако, несмотря на указанные нарушения, коммунальным учреждением было принято одно из предложений.

«Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры города Сумы предотвращено заключение договора на закупку оборудования и расходование более 2 млн. грн бюджетных средств. Сегодня прокуратурой направлено в Хозяйственный суд Сумской области исковое заявление о признании недействительными результатов торгов», - говорится в сообщении.