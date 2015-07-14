Состояние пострадавших из-за взрыва во Львове крайне тяжелое - медики

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный врач станции скорой медицинской помощи Наталья Поважук, операции у обоих пострадавших продолжались по несколько часов.

У женщины ампутировали ногу и удалили почку, мужчина с множественными ранениями тела и головы находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

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„Кости левой ноги у женщины были настолько раздавлены, что медики так и не смогли спасти ногу и ее пришлось ампутировать. Женщина поступила с множественными повреждениями тонкой кишки, повреждением почки. Ей также удалили почку и провели ушивание кишечника. Она в тяжелом состоянии. Мужчина после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции, в медикаментозном сне”, - сообщила Поважук.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром с интервалом в час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров: множественные осколочные ранения головы и тела получил лейтенант милиции, женщина–участковый инспектор милиции - множественные ранения и открытый перелом нижней конечности.

Оба милиционера в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По фактам взрывов во Львове открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УКУ (террористический акт).