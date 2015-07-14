В Киеве осудили мошенника, присвоившего свыше 200 тыс. евро, выделенных на лечение за рубежом

В Киеве осудили мошенника, который присвоил свыше 200 тысяч евро, выделенных на лечение за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в 2012 году киевлянин предоставил в Министерство здравоохранения Украины подделанные документы для оформления лечения за рубежом. Впоследствии на основании этих документов государственным учреждением было перечислено свыше 200 тыс. евро якобы на счет зарубежной клиники. Однако, как выяснилось, на самом деле этот счет принадлежал самому мужчине, который к тому времени уже получил необходимый курс бесплатного лечения в итальянской клинике.

Приговором Печерского районного суда столицы киевлянин признан виновным по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, суд обязал мошенника возместить государству почти 1 млн 800 тысяч грн причиненных убытков.

Обвиняемым в государственный бюджет уже возмещено почти 500 тыс. грн.