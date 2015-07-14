В Золотоноше три человека отравились канализационными газами

В Золотоноше Черкасской области три человека погибли от отравления канализационными газами.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, вчера в 18.00 на территории ООО «Артстройкомфорт» в канализационной шахте глубиной 10 м канализационно-насосной станции были выявлены тела трех сотрудников предприятия, которые проводили ремонтные работы и отравились газами, накопившимися в канализационной системе.

Спасатели 19.40 тела погибших подняли на поверхность. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черкасской области.