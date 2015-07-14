В Золотоноше три человека отравились канализационными газами
09:34, 14 июля 2015Новости регионов
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Проводили ремонтные работы и отравились газами, накопившимися в канализационной системе
Проводили ремонтные работы и отравились газами / Фото: УНИАН
В Золотоноше Черкасской области три человека погибли от отравления канализационными газами.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, вчера в 18.00 на территории ООО «Артстройкомфорт» в канализационной шахте глубиной 10 м канализационно-насосной станции были выявлены тела трех сотрудников предприятия, которые проводили ремонтные работы и отравились газами, накопившимися в канализационной системе.
Спасатели 19.40 тела погибших подняли на поверхность. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черкасской области.
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