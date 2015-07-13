250 детей из Донбасса приехали на отдых на Азовское море

Вчера, 12 июля, для ребят из Донбасса открылась первая смена детского оздоровительного лагеря «Факел». Здесь дети смогут отдохнуть и набраться сил, а также немного отвлечься от испытанных за время войны переживаний.

Отдых для ребят организован в рамках программы Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса», благодаря которой смогут оздоровиться 500 детей, как проживающих на неподконтрольной Украине территории Донбасса, так и детей-переселенцев, живущих на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Лагерь «Факел» расположен на берегу Азовского моря, в зеленой зоне Бердянска. Здесь оздоровляются дети со всей Украины, благодаря чему ребята из Донбасса смогут завести новых друзей и расширить круг общения. С детьми буду работать профессиональные педагоги и вожатые, а также команда психологов, которые через подвижные игры и арт-терапию помогут детям справиться со страхами, тревожностью, обусловленными войной. Для максимально эффективного взаимодействия с детьми, сотрудники лагеря прошли специальные тренинги от психологов Штаба Рината Ахметова. Также для ребят предусмотрен активный и разнообразный досуг: отдых на пляже, мастер-классы и спортивные кружки, дискотеки, игры, экскурсия в город, а также морская экскурсия на пиратском корабле, вход на который возможен только с моря. Дети сами смогут выбирать, какой вид развлечений им приятнее и интереснее.

«В первой смене оздоровятся и отдохнут 250 ребят из Донбасса. Мы очень переживали о том, смогут ли добраться в Бердянске дети, проживающие на неподконтрольных территориях. Всем хорошо известно, с каким трудом мирные жители вынуждены пересекать линию соприкосновения. А ведь 50% зарегистрировавшихся на первую смену деток – жители зоны АТО. Их родители старались пораньше выехать из дому, чтобы поскорее пройти все блокпосты. Тем не менее, им пришлось простаивать на пунктах пропуска по 4-10 часов. Но, к счастью, практически все, кто хотел, смогли добраться до пункта назначения. Еще несколько человек должны доехать сегодня. Все дети очень рады этому путешествию и даже просятся остаться на вторую смену», – рассказала Ирина Соболь, руководитель проекта «Мирное лето – детям Донбасса» Штаба Ахметова.

Также она сообщила о том, что регистрация на вторую смену в лагерь «Факел» будет закрыта завтра, 14 июля, в связи с тем, что уже сформированы группы. Со всеми родителями, которые подал заявки до этой даты, свяжется сотрудник Гуманитарного штаба Рината Ахметова.