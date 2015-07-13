14 июля возобновят работу пункты выдачи помощи от Штаба Ахметова в 11 городах Донецкой области

Завтра, 14 июля возобновят работу 11 пунктов выдачи помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова на территории Донецкой области, неподконтрольной украинской власти.

Выдача наборов выживания возобновится в таких городах:

Ясиноватая

Харцызск

Шахтерск

Енакиево

Моспино

Горловка

Иловайск

Кировское (включая жителей г. Ждановка)

Докучаевск

Комсомольское (включая жителей Старобешево и Старобешевского района)

Торез

«Интенсивные поставки гуманитарной помощи на Донбасс в начале июля позволили сократить дефицит продуктовых наборов в логистическом центре в Донецке. За первые 10 дней месяца Штабу удалось доставить 147 тысяч взрослых и детских наборов выживания. Это позволит уже с завтрашнего дня возобновить работу 11 пунктов на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, где люди ждали помощь более месяца. В частности, выдача возобновится в таких крупных городах как Горловка, Ясиноватая, Енакиево и Харцызск», – прокомментировал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Напомним, по причине закрытия блокпоста в Курахово и сложностей с пересечением линии соприкосновения гуманитарными миссиями в июне 2015 года, Штаб Рината Ахметова отклонился от графика плановых поставок продуктов для самых социально незащищенных категорий мирного населения за линию соприкосновения. Гуманитарному Штабу удалось возобновить доставку и постепенно открыть все пункты выдачи кроме Зугрэса. В этом городе пункт будет открыт 15 июля.

«Мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки доставить необходимый объем помощи. Штаб Ахметова продолжает сохранять высокий темп поставок и уже на текущей неделе планирует отправить в Донецк еще 3 автоколонны с продуктами. Всего до конца июля планируется доставить на Донбасс 450 тысяч взрослых и 39 тысяч детских наборов выживания», – добавил Александр Вишняков.

Адреса и графики работы пунктов Штаба Ахметова в вышеперечисленных городах не изменились. Помощь будет выдаваться согласно полученным ранее талонам. Графики выдачи по талонам можно посмотреть на сайте Штаба.