На Черниговщине - новая вспышка АЧС

Согласно сообщению Госветфитослужбы, возбудитель заболевания был выявлен в двух пробах при лабораторном исследовании тканей погибших животных.

Читайте такжеВ Киевской и Житомирской областях зафиксированы случаи АЧС

Специалисты Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии определили границы защитной зоны и зоны надзора и утвердили комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мер по ликвидации очага заболевания свиней и недопущению распространения АЧС.

Как сообщал УНИАН, за последний месяц это третий случай диагностирования АЧС в Черниговской области. На прошлой неделе специалисты Госветифитослужбы обнаружили вирус АЧС в двух хозяйствах в Менском районе, а в конце июня - в одном из подсобных хозяйств Репкинского района.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.