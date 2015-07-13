Львовщина: женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи
11:07, 13 июля 2015Новости регионов
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На Львовщине 53-летняя женщина пострадала от укуса змеи.
Женщина находится в реанимации / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 10 июля в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней тяжести попала 53-летняя жительница села Кальне Сколевского района. Змея ужалила потерпевшую в кисть руки.
С наступлением сезона во Львовской области уже зафиксировано 17 граждан, которые пострадали от укусов змей.
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