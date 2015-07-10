20 тысяч детей Донбасса получили психологическую помощь от Штаба Ахметова

17:52, 10 июля 2015
Новости регионов
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Психологи Штаба помогают справиться с травмой войны детям от 4 до 17 лет как оставшимся за линией соприкосновения, так и переселенцам на подконтрольной Украине территории

В Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске групповые занятия психологов с детьми проводятся в детских садах, школах, летних лагерях / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Уже 20 тысяч детей получили психологическую помощь от специалистов Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова, которая работает с  августа 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Психологи Штаба помогают справиться с травмой войны детям от 4 до 17 лет как оставшимся за линией соприкосновения, так и переселенцам на подконтрольной Украине территории.

В Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске групповые занятия психологов с детьми проводятся в детских садах, школах, летних лагерях. На занятиях специалисты определяют деток, которым нужна дополнительная помощь и приглашают на дальнейшие консультации.

На встречах со специалистами дети жалуются на бессонницу, страх выйти на улицу, частые простудные заболевания, апатию, ночные кошмары. При помощи специальных методик, арт-терапии, бесед  психологи помогают ребятам преодолеть свои проблемы, причиной которых стали пережитые боевые действия или ранние психологические травмы. 

На встречах со специалистами дети жалуются на бессонницу, страх выйти на улицу, частые простудные заболевания, апатию, ночные кошмары / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Масштабная работа ведется в Центре психологической поддержки на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке. Там 6 дней в неделю работает несколько разновозрастных групп, а также проводятся индивидуальные консультации с детьми и их родителями. Это дети из местных школ и детсадов, а также те, кто обращается за помощью на горячую линию Штаба.

Кроме того, под сопровождением психологов находятся 37 деток, которые получили ранения во время боевых действий. Специалисты делают регулярные выезды в больницы и бомбоубежища Донецка.

«Психологи Штаба Рината Ахметова оказывают помощь в детских садах Донецка и Макеевки. В этих же городах помогают беременным женщинам и молодым мамочкам в роддомах. Это не только групповые занятия арт-терапией, но и серьезная индивидуальная проработка сложных травматичных событий – гибель родных, тяжелые ранения с физическими увечьями. Мы планируем до конца года оказать первую психологическую помощь 100 тыс. детей, расширить географию оказанию помощи. В планах уже в августе начать работу в Горловке. Детям нравится общаться с психологами, а родители отмечают позитивные изменения в поведении ребят», - прокомментировала Дарья Касьянова, руководитель направления «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба.

Для переселенцев из Донбасса открыты Центры психологической поддержки в Киеве и Днепропетровске. Еще один центр для местных жителей и переселенцев работает в Мариуполе. Для проживающих в других городах, есть возможность получить консультацию психолога, оставив заявку на горячую линию Штаба. 

С теми детьми, которые остались на линии соприкосновения, в консультационном режиме работают мобильные бригады психологов, которые выезжают непосредственно в населенные пункты.

Консультации и занятия проводят квалифицированные специалисты, которые прошли полугодовой обучающий курс Штаба «Травма войны» и получили практический опыт по всем направлениям, включая посттравматические расстройства, психологические травмы, как у взрослых, так и у детей, переживших войну.

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