20 тысяч детей Донбасса получили психологическую помощь от Штаба Ахметова

Уже 20 тысяч детей получили психологическую помощь от специалистов Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова, которая работает с августа 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Психологи Штаба помогают справиться с травмой войны детям от 4 до 17 лет как оставшимся за линией соприкосновения, так и переселенцам на подконтрольной Украине территории.

В Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске групповые занятия психологов с детьми проводятся в детских садах, школах, летних лагерях. На занятиях специалисты определяют деток, которым нужна дополнительная помощь и приглашают на дальнейшие консультации.

На встречах со специалистами дети жалуются на бессонницу, страх выйти на улицу, частые простудные заболевания, апатию, ночные кошмары. При помощи специальных методик, арт-терапии, бесед психологи помогают ребятам преодолеть свои проблемы, причиной которых стали пережитые боевые действия или ранние психологические травмы.

Масштабная работа ведется в Центре психологической поддержки на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке. Там 6 дней в неделю работает несколько разновозрастных групп, а также проводятся индивидуальные консультации с детьми и их родителями. Это дети из местных школ и детсадов, а также те, кто обращается за помощью на горячую линию Штаба.

Кроме того, под сопровождением психологов находятся 37 деток, которые получили ранения во время боевых действий. Специалисты делают регулярные выезды в больницы и бомбоубежища Донецка.

«Психологи Штаба Рината Ахметова оказывают помощь в детских садах Донецка и Макеевки. В этих же городах помогают беременным женщинам и молодым мамочкам в роддомах. Это не только групповые занятия арт-терапией, но и серьезная индивидуальная проработка сложных травматичных событий – гибель родных, тяжелые ранения с физическими увечьями. Мы планируем до конца года оказать первую психологическую помощь 100 тыс. детей, расширить географию оказанию помощи. В планах уже в августе начать работу в Горловке. Детям нравится общаться с психологами, а родители отмечают позитивные изменения в поведении ребят», - прокомментировала Дарья Касьянова, руководитель направления «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба.

Для переселенцев из Донбасса открыты Центры психологической поддержки в Киеве и Днепропетровске. Еще один центр для местных жителей и переселенцев работает в Мариуполе. Для проживающих в других городах, есть возможность получить консультацию психолога, оставив заявку на горячую линию Штаба.

С теми детьми, которые остались на линии соприкосновения, в консультационном режиме работают мобильные бригады психологов, которые выезжают непосредственно в населенные пункты.

Консультации и занятия проводят квалифицированные специалисты, которые прошли полугодовой обучающий курс Штаба «Травма войны» и получили практический опыт по всем направлениям, включая посттравматические расстройства, психологические травмы, как у взрослых, так и у детей, переживших войну.