До 13 июля в четырёх областях сохранится высокий уровень пожарной опасности
17:24, 10 июля 2015Новости регионов
64
В большинстве районов Винницкой, Черновицкой, Житомирской и Киевской областей сохранится высокая пожарная опасность
Лето, жара, солнце / Фото: ТСН
10-13 июля в большинстве районов Винницкой, Черновицкой, Житомирской и Киевской областей сохранится высокая (4-го класса), местами чрезвычайно высокая (5-го класса) пожарная опасность.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter