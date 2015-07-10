До 13 июля в четырёх областях сохранится высокий уровень пожарной опасности

17:24, 10 июля 2015
Новости регионов
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В большинстве районов Винницкой, Черновицкой, Житомирской и Киевской областей сохранится высокая пожарная опасность

Лето, жара, солнце / Фото: ТСН

10-13 июля в большинстве районов Винницкой, Черновицкой, Житомирской и Киевской областей сохранится высокая (4-го класса), местами чрезвычайно высокая (5-го класса) пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

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