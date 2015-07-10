В Сумской области молния убила человека

15:49, 10 июля 2015
Новости регионов
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Вечером 9 июля на пастбище в Конотопском районе в результате удара молнии погиб 31-летний мужчина

В Сумской области наблюдалось осложнение погодных условий (сильный дождь и порывы ветра местами до 20 м/с) / Фото: Twitter ‏@ziggyjo01

В Сумской области молния убила человека.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, вечером 9 июля на пастбище в Конотопском районе в результате удара молнии погиб 31-летний мужчина.

Как сообщал УНИАН, ночью в Сумской области наблюдалось осложнение погодных условий (сильный дождь и порывы ветра местами до 20 м/с). Из-за непогоды в области без электроснабжения остались 103 населенных пункта.

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