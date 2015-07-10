В Сумской области молния убила человека
15:49, 10 июля 2015Новости регионов
315
Вечером 9 июля на пастбище в Конотопском районе в результате удара молнии погиб 31-летний мужчина
В Сумской области наблюдалось осложнение погодных условий (сильный дождь и порывы ветра
местами до 20 м/с) / Фото: Twitter @ziggyjo01
В Сумской области молния убила человека.
Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, вечером 9 июля на пастбище в Конотопском районе в результате удара молнии погиб 31-летний мужчина.
Как сообщал УНИАН, ночью в Сумской области наблюдалось осложнение погодных условий (сильный дождь и порывы ветра местами до 20 м/с). Из-за непогоды в области без электроснабжения остались 103 населенных пункта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter