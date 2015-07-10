В Сумской области молния убила человека.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, вечером 9 июля на пастбище в Конотопском районе в результате удара молнии погиб 31-летний мужчина.

Как сообщал УНИАН, ночью в Сумской области наблюдалось осложнение погодных условий (сильный дождь и порывы ветра местами до 20 м/с). Из-за непогоды в области без электроснабжения остались 103 населенных пункта.