В зоне АТО помощь военнослужащим оказывают 85 медиков из Киева

13:18, 10 июля 2015
Новости регионов
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В зоне антитеррористической операции помощь военнослужащим оказывают 85 работников столичных медицинских учреждений, из которых 49 – врачи, младшие медицинские специалисты и другой медперсонал, а также 35 санитаров, водителей, юристов, слесарей и других.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

В КГГА отмечают, что киевляне постоянно отправляют в зоны боевых действий медицинское оборудование, лекарства, другие необходимые вещи. Также киевляне заботятся о военнослужащих, которые демобилизованные или лечатся в столичных медучреждениях.

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Согласно решению Киевсовета, бойцы-инвалиды обеспечены правом бесплатного получения необходимых средств реабилитации.

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