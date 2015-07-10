В зоне АТО помощь военнослужащим оказывают 85 медиков из Киева
13:18, 10 июля 2015Новости регионов
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В зоне антитеррористической операции помощь военнослужащим оказывают 85 работников столичных медицинских учреждений, из которых 49 – врачи, младшие медицинские специалисты и другой медперсонал, а также 35 санитаров, водителей, юристов, слесарей и других.
Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.
В КГГА отмечают, что киевляне постоянно отправляют в зоны боевых действий медицинское оборудование, лекарства, другие необходимые вещи. Также киевляне заботятся о военнослужащих, которые демобилизованные или лечатся в столичных медучреждениях.
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Согласно решению Киевсовета, бойцы-инвалиды обеспечены правом бесплатного получения необходимых средств реабилитации.
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