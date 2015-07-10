В зоне АТО помощь военнослужащим оказывают 85 медиков из Киева

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

В КГГА отмечают, что киевляне постоянно отправляют в зоны боевых действий медицинское оборудование, лекарства, другие необходимые вещи. Также киевляне заботятся о военнослужащих, которые демобилизованные или лечатся в столичных медучреждениях.

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Согласно решению Киевсовета, бойцы-инвалиды обеспечены правом бесплатного получения необходимых средств реабилитации.