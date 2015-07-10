В Черниговской области снова выявили опасный вирус АЧС

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, диагноз АЧС установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных.

Разработкой плана по ликвидации АЧС, определением зоны угрозы и зоны надзора в ближайшее время займутся местные специалисты Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

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З целью координации действий в Черниговскую область выехал заместитель директора Госветфитослужбы Украины Дмитрий Мороз.

«Ситуация находится под постоянным контролем главных управлений ветеринарной медицины в Киевской и Житомирской областях и Госветфитослужбы Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце июня специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы обнаружили вирус африканской чумы свиней у погибших свиней в одном из подсобных хозяйств в Репкинском районе Черниговской области.

6 июля Госветфитослужба сообщила о выявленном вирусе АЧС у погибшей свиньи в частном подсобном хозяйстве в Иванковском районе Киевской области и у дикого кабана в Радомышльском районе Житомирской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.