Львовщина: врач требовал взятку за справку о непригодности к мобилизации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.

Правоохранители установили, что врач одной из городских больниц Дрогобычского района, который также является депутатом местного совета, вымогал от мужчины 1 тыс. долларов за содействие ему в получении медицинских документов о непригодности к прохождению службы в Вооруженных силах Украины. Медик был уличен в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.