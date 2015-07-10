Львовщина: врач требовал взятку за справку о непригодности к мобилизации
В Дрогобычском районе Львовской области 9 июля работники милиции задержали во время получения взятки врача городской больницы, который требовал от жителя района взятку за выдачу медицинских документов о непригодности к прохождению службы в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области.
Правоохранители установили, что врач одной из городских больниц Дрогобычского района, который также является депутатом местного совета, вымогал от мужчины 1 тыс. долларов за содействие ему в получении медицинских документов о непригодности к прохождению службы в Вооруженных силах Украины. Медик был уличен в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 500 долларов США.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.