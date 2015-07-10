В Тернополе открыто уголовное дело на врачей "скорой"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что 8 июля 2015 года около 20.00 житель Тернополя по собственной неосторожности упал на стеклянную банку на ул. Пушкина и повредил грудную клетку. После доставки пострадавшего каретой скорой помощи в больницу, он умер.

9 июля Тернопольским городским отделом милиции начато уголовное производство по факту смерти жителя города, в ходе расследования которого проведен осмотр места происшествия, допросили свидетелей и врачей бригады скорой медицинской помощи, которые выезжали на место, проведена экспертная оценка на содержание алкоголя в их крови.

Кроме того, следователем следственного отдела Тернопольского городского отдела милиции начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачами скорой медицинской помощи, которые выезжали на вызов к травмированному мужчине. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям работников бригады скорой медицинской помощи.

Предварительно сегодня утром один из очевидцев травмирования мужчины выложил в Интернет видео, на котором видно, что врачи не стали сразу оказывать помощь пострадавшему. Поэтому все люди вокруг обвиняют медиков в том, что от них разит алкоголем.