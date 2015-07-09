Во Львовской области за прошедшие сутки две женщины пострадали от укусов змей

Во Львовской области за прошедшие сутки, 8 июля. два человека были госпитализированы в больницу с диагнозом "укус змеи".

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 8 июля в 16:30 в реанимационное отделение Сколовской районной больницы в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 63-летняя львовянка, которую змея укусила в кисть руки. В 16:40 в реанимационное отделение этой же больницы с диагнозом "укус змеи в бедро" в состоянии средней степени тяжести поступила 26-летняя жительница села Волосянка Сколовского района.

С наступлением жары в Львовской области от укусов змей пострадали 16 человек, большинство случаев зафиксировано в горном, Сколовском районе области.