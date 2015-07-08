Качество воды в домах и бюветах Киева теперь могут отслеживать в интернете

На сайте Главного управления Госсанэпидемслужбы Украины в г. Киеве начал работу раздел «Питьевая вода», где можно посмотреть результаты исследований качества питьевой воды централизованных сетей водоснабжения, локальных водопроводов в каждом районе и качества воды в бюветах и питьевых фонтанчиках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Информация о качестве воды доступна по ссылке: http://ses.gov.ua/map/#tab-4

В свою очередь, «Киевводоканал» уверяет, что контроль качества ведется на всех этапах водоподготовки: на очистных сооружениях, на насосных водопроводных станциях, перед выходом в распределительную сеть и непосредственно в распределительной водопроводной сети. По результатам лабораторных исследований Киевского городского лабораторного центра Госсанэпидемслужбы Украины и лабораторий «Киевводоканала», качество питьевой воды в Киеве соответствует нормативным требованиям государственных санитарных норм и правил.