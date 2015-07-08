Житомирщина: молодую женщина, собиравшую в лесу ягоды, укусила змея

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 6 июля к спасателям 17-й государственной пожарно-спасательной части Олевска поступило сообщение о том, что женщину укусила змея. Об этом спасателям сообщил дежурный Олевской центральной районной больницы.

Как выяснилось 26-летняя женщина пошла в лес по ягоды. Почувствовав резкую боль в ноге, она обернулась и увидела на земле змею.

Пострадавшая сразу обратилась за помощью к медикам. Ее госпитализировали в травматологическое отделение Олевской центральной районной больницы и успели своевременно оказать помощь.

Спасатели Житомирской области предупреждают население, что укус змеи может иметь очень серьезные последствия, так как яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: сердечно-сосудистую, кроветворную, нервную. У укушенного уже через полчаса наступают общие признаки отравления: слабость, головная боль, рвота, одышка, головокружение, появляется отечность тканей и пр.