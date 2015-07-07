Авария на водоканале не повлияет на качество питьевой воды в Запорожье – СЭС

Как сообщил УНИАН начальник отдела социально-гигиенического мониторинга ГУ санэпидслужбы в Запорожской области Евгений Тулушев, «порыв произошел за городом в районе с. Нижняя Хортица – т. е. ниже городских водозаборов, поэтому говорить об угрозе качеству воды в Запорожье оснований нет».

Тулушев также отметил, что повреждение канализационных сетей не приведет к заражению официальных зон отдыха на берегу Днепра в Запорожье.

«Запорожские пляжи – те, которые официально открыты, расположены выше места порыва, поэтому угрозы попадания сточных вод на них нет», - рассказал он.

При этом начальник отдела ГУ СЭС в Запорожской области отметил, что в связи с аварией, санэпидстанция будет рекомендовать органам власти на местах установить в районе неофициальных пляжей, расположенных ниже места порыва по течению Днепра, предупреждения об опасности купания.

Насколько серьезную опасность представляет сброс в Днепр стоков из поврежденного коллектора и на какой конкретно территории, по данным СЭС, достоверно будет известно только 8 июля – после отбора проб и завершения их исследований.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Запорожье обвалился магистральный канализационный коллектор (ЦОС №2), который обслуживает правобережную часть города.

По данным КП «Водоканал», авария произошла из-за недавних сильных дождей и износа коммуникаций.

Отмечается, что коллектор планировали реконструировать и уже есть разработанная проектная документация, но по какой причине работы не провели – не уточняется.

Из-за аварии для более 250 тыс. горожан подача питьевой воды с сегодняшнего дня будет осуществляться по графику. Полностью без централизованного водоснабжения остались более 1,5 тысяч жителей с. Нижняя Хортица и с. Бабурка, а также 22 садовых кооператива в пригороде Запорожья.