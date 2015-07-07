На Львовщине женщина пострадала от укуса змеи
14:27, 07 июля 2015Новости регионов
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На Львовщине 31-летняя жительница города Радивилов Ривненской области пострадала от укуса змеи.
Состояние потерпевшей - средней тяжести
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 6 июля в реанимационное отделение Сколевской районной больницы с диагнозом «укус змеи в ногу» поступила 31-летняя жительница города Радивилов Ровенской области. Состояние пострадавшей – средней степени тяжести.
С наступлением теплого сезона в медицинские заведения Львовской области было госпитализировано 14 человек, из них двое детей, которые пострадали от укусов змей.
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