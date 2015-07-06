В Черкасской области в результате наезда автомобиля госпитализированы женщина и 3-летний ребенок

В селе Набутов Корсунь-Шевченковского района Черкасской области вечером 5 июля под колеса автомобиля попали женщина и 3-летний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, было установлено, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на 3-летнего ребенка и его 42-летнюю мать, которые внезапно выбежали на дорогу.

В результате ДТП 3-летний ребенок получил закрытую тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в детскую областную больницу, а 42-летнюю женщину с тяжелыми травмами головы госпитализировали в Корсунь-Шевченковскую райбольницу. В настоящее время правоохранители проводят проверку.