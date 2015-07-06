На Закарпатье объявили штормовое предупреждение в связи с сильной жарой

В Закарпатской области объявили штормовое предупреждение в связи с сильной жарой - в регионе ожидают повышение температуры до 37 градусов тепла.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по прогнозам Закарпатского гидрометцентра, в течение 6-7 июля на равнинной части Закарпатской области ожидается сильная жара - температура воздуха повысится до 35-37 градусов тепла.

Учитывая такую высокую температуру, Управление ГСЧС в области объявило на период до 7 июля (включительно) на равнинной и предгорной части области высокий - 4-й класс - пожарной опасности.

Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области также обратилось к жителям и гостям Закарпатской области с просьбой соблюдать правила личной и пожарной безопасности, а также быть осторожными во время отдыха на воде.