В Одессу на оздоровление прибыли дети из Донецкой области

09:57, 06 июля 2015
Новости регионов
131

В Одессу на оздоровление прибыли более 250 детей из Донецкой области.

отдых / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, утром спасатели встретили поезд «Константиновка - Одесса», на котором прибыло 252 ребенка.

Дети остановятся в детских оздоровительных санаториях пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Сотрудники ГСЧС помогли детям выйти из вагонов и перенести вещи в комфортабельные автобусы.

Прибывшие - дети из малообеспеченных семей, сироты, одаренные дети и спортсмены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter