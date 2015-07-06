В Одессу на оздоровление прибыли дети из Донецкой области
09:57, 06 июля 2015Новости регионов
131
В Одессу на оздоровление прибыли более 250 детей из Донецкой области.
В Одессу на оздоровление прибыли дети из Донетчины / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, утром спасатели встретили поезд «Константиновка - Одесса», на котором прибыло 252 ребенка.
Дети остановятся в детских оздоровительных санаториях пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.
Сотрудники ГСЧС помогли детям выйти из вагонов и перенести вещи в комфортабельные автобусы.
Прибывшие - дети из малообеспеченных семей, сироты, одаренные дети и спортсмены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter