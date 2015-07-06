В Одессу на оздоровление прибыли дети из Донецкой области

В Одессу на оздоровление прибыли более 250 детей из Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, утром спасатели встретили поезд «Константиновка - Одесса», на котором прибыло 252 ребенка. Дети остановятся в детских оздоровительных санаториях пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района. Сотрудники ГСЧС помогли детям выйти из вагонов и перенести вещи в комфортабельные автобусы. Прибывшие - дети из малообеспеченных семей, сироты, одаренные дети и спортсмены.

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