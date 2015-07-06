В Харьковской области перекрыт канал поставки наркотических лекарств
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали преступную группу и изъяли крупную партию наркотиков.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, злоумышленники наладили поставки наркотического лекарственного средства Cirrus из соседней европейской страны. В состав препарата входит прекурсор - псевдоэфедрин. Наркодельцы реализовывали таблетки на территории Харьковской области. Стоимость одной таблетки для "клиентов" составляла 65-70 грн.
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Задержаны шестеро участников группы вместе с организатором в одном из райцентров Харьковской области. Во время обысков у злоумышленников изъято около 8 тыс. таблеток.
Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех лиц, причастных к созданию и функционированию канала контрабанды наркотиков.