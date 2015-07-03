В Луцке впервые в Украине создали детскую выездную службу "Хоспис на дому"
10:30, 03 июля 2015Новости регионов
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В Луцке на базе городской детской поликлиники презентовали выездную бригаду «Хоспис дома», которая будет оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь тяжелобольным детям, которые нуждаются в специальном уходе.
В состав детской выездной бригады войдут врач и медсестра, а при необходимости также и узкопрофильные врачи, психолог, реабилитолог
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Стопрак», который реализует этот проект для детей Луцка и Луцкого района при поддержке Международного фонда «Видродження».
«В состав детской выездной бригады войдут врач и медсестра, а при необходимости также и узкопрофильные врачи, психолог, реабилитолог. Наша бригада будет одной из первых в Украине», - отметила президент фонда Мария Адамчук.
По ее словам, в паллиативной помощи в Луцке нуждается почти 350 детей, и это не только больные раком, но и дети с различными сложными заболеваниями. В настоящее время забота об этих пациентах в основном возложена на родителей, а государство не выделяет достаточного финансирования.
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