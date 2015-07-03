В Луцке впервые в Украине создали детскую выездную службу "Хоспис на дому"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Стопрак», который реализует этот проект для детей Луцка и Луцкого района при поддержке Международного фонда «Видродження».

«В состав детской выездной бригады войдут врач и медсестра, а при необходимости также и узкопрофильные врачи, психолог, реабилитолог. Наша бригада будет одной из первых в Украине», - отметила президент фонда Мария Адамчук.

По ее словам, в паллиативной помощи в Луцке нуждается почти 350 детей, и это не только больные раком, но и дети с различными сложными заболеваниями. В настоящее время забота об этих пациентах в основном возложена на родителей, а государство не выделяет достаточного финансирования.