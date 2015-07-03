В Херсоне сотрудники СБУ задержали организатора подпольной нарколаборатории

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, вход в помещение с наркотиками злоумышленник заминировал, поставив «растяжку» с гранатой Ф-1.

Подпольное производство психотропного вещества злоумышленник наладил в арендованном помещении в Херсоне. Амфетамин он планировал реализовать на территории области и поставлять во временно оккупированный Крым.

Сотрудники СБУ задержали наркодельца при попытке выехать на автобусе в направлении полуострова. При нем был снаряженный незарегистрированный револьвер и нож армейского образца.

Во время обыска в нарколаборатории правоохранители обезвредили «растяжку». В доме были обнаружены еще одна боевая граната, патроны, подготовленный к реализации амфетамин, большое количество прекурсоров, оборудование для изготовления психотропов.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении преступлений по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), 309 (незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ), 313 (похищение, присвоение, требование оборудования, предназначенного для изготовления психотропных веществ), 315 (склонение к употреблению наркотических средств) Уголовного кодекса Украины, он содержится под стражей.