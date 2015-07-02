Киевляне-инвалиды будут бесплатно обеспечены протезами

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня поддержали на заседании Киевсовета 75 из 96 зарегистрированных в зале депутатов.

Документом депутаты утвердили Порядок бесплатного обеспечения протезами и другими средствами реабилитации киевлян-инвалидов и в первую очередь - киевлян-участников АТО, а также детей-инвалидов, лиц пожилого возраста с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, другими заболеваниями, вызывающими потребность в технических и других средствах реабилитации для максимального восстановления утраченных функций органов.

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Финансирование расходов на приобретение технических и других средств реабилитации будет осуществляться за счет городского бюджета в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам" и предусмотренных на эти цели расходов.

Решением определено, что средства реабилитации за счет городского бюджета изготавливаются, поставляются и ремонтируются протезно-ортопедическими предприятиями независимо от их формы собственности.

Согласно утвержденному Порядку обеспечения лиц с ограниченными физическими возможностями сложенными и атипичными протезами осуществляется по индивидуальной заявке по ценам, определенным на основании фактической стоимости на их изготовление согласно Закону Украины "О цены и ценообразования".

Бюджетные средства направляет к предприятиям Департамент социальной политики исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

Протезы и ортезы будут выдаваться из расчета один прибор на три года, а при наличии справки с места работы/учебы — один протез на два года. В случае многочисленных поражений верхних и/или нижних конечностей протезы выдаются из расчета по одному изделию на каждую пораженную конечность на год.

Учет инвалидов и других лиц, которые имеют право на бесплатное обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, положено вести районным управлением труда и социальной защиты населения.

Как заверил докладчик по проекту, депутат Киевсовета, директор Департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов, реализация решения будет способствовать обеспечению киевлян качественными, современными техническими средствами реабилитации, учитывая индивидуальные потребности.