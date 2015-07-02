Львовщина: 22 ребенка остаются в больнице после отравления на турбазе
Во Львовской области 22 ребенка остаются в больнице после отравления на туристической базе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В целом, по данным ГСЧС, в ночь на 1 июля в инфекционное отделение Сколевской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 25 человек, в том числе 24 ребенка (1999-2005 г.р.), которые отдыхали на детской туристической базе «Карпаты» в селе Каменка Сколевского района. (Ранее сообщалось о госпитализации 21 человека, из них – 19 детей – УНИАН).
В пресс-службе добавили, что всего на территории базы находилось 112 человек, из них 98 детей.
«По состоянию на 7 час. 2 июля на лечении находится 22 ребенка, течение заболевания – средней и легкой степеней тяжести», - говорится в сообщении.
В очаге заболевания специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.