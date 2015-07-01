В Запорожской области ребенок получил ранение при попытке разобрать взрыватель гранаты

В Запорожской области ребенок госпитализирован с травмами из-за детонации взрывателя ручной гранаты, который он пытался разобрать.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, взрыв произошел 30 июня в частном доме по ул. Щорса в селе Обильное Мелитопольского района.

По оперативным данным, 10-летний мальчик нашел в лесополосе взрыватель, принес его домой и с помощью молотка начал разбирать, из-за чего произошла детонация.

Старший брат вызвал «скорую помощь», которая госпитализировала ребенка в центральную районную больницу с ранением кисти. Мальчику сделали операцию и перевели в хирургическое отделение.

По данным на утро 1 июля, состояние ребенка стабильное, угрозы жизни нет.

По факту происшествия Мелитопольский городской отдел Главного управления Министерства внутренних дел в Запорожской области ведет проверку.