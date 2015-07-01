Во Львовской области 19 детей госпитализированы с отравлением

Во Львовской области в больницу с отравлением попал 21 человек, из них – 19 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, сегодня ночью в Сколевскую районную больницу с отравлением поступил 21 человек, из них 19 детей (в возрасте 11-17 лет), находившихся в одном из летних лагерей.

На данный момент врачи проводят обследование с целью установления причины отравления. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.