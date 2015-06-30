Опасности распространения огня к ЧАЭС нет - ГСЧС

Опасности распространения огня к Чернобыльской атомной электростанции нет, к тушению в зоне отчуждения привлечены три пожарных самолета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий сегодня на брифинге в Киеве.

«В настоящее время удается удержать и не допустить распространения огня на лесные массивы», - сказал он.

«Опасности, что огонь дойдет до атомной станции, нет», - заверил Мельчуцкий, отметив, что распространение огня в сторону АЭС также нет.

«Тушение пожара осуществляется в круглосуточном режиме, осложняется тем, что болотистая местность не позволяет направить технику непосредственно в очаги возгораний», - сказал первый заместитель председателя ГСЧС.

«К тушению пожара привлечено 152 человека личного состава и 27 единиц техники. Дополнительно было привлечено три пожарных самолета Ан-32П», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.