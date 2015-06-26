В Черкасской, Сумской областях объявлено штормовое предупреждение

В Черкасской области объявлено штормовое предупреждение на 26 и 27 июня.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, сегодня и завтра по территории области и в Черкассах ожидается неустойчивый характер погоды: интенсивные дожди, грозы, шквалы ветра до 25-28 м/с, в отдельных районах – град.

ГАИ области призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки.

В управлении ГСЧС в Черкасской области призывают при штормовом ветре находиться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и всего того, что может упасть. Также советуют не оставлять в опасных местах автотранспорт.

В Сумской области в связи с перемещением с юго-востока активного циклона объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной ГАИ, 26-27 июня в регионе ожидаются дожди с грозами и сильные порывы ветра.

Областная ГАИ обратилась к водителям с напоминанием о правилах безопасности в такую погоду.

«В Сумской области могут пройти сильные дожди, местами ливни, возможен град. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, но в некоторых районах ожидаются шквалы. Температура воздуха поднимется до отметки 21-23 градусов. Такая погода вызвана перемещением циклона», - говорится в сообщении.

Управление ГАИ области призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдая правила дорожного движения. В сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно надо включить аварийную световую сигнализацию.