В Черниговской области выявили вирус африканской чумы свиней

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС), крайне опасного инфекционного заболевания, передающегося домашним животным, у погибших свиней в одном из подсобных хозяйств в Репкинском районе Черниговской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, факт заражения установлен при исследовании проб биоматериала, отобранных у погибших животных.

«Ситуация находится под оперативным контролем Главного управления ветеринарной медицины в Черниговской области и Госветфитослужбы Украины», - сказано в сообщении.

Сообщаеся, что после отбора биоматериала для лабораторного исследования останки животных были уничтожены на месте обнаружения, а прилежащая территория была продезинфицирована.

Как сообщал УНИАН, последний случай обнаружения АЧС был зафиксирован в начале мая у трех диких кабанов в одном из заказников в Броварском районе Киевской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.