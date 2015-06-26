В Одесской области к уголовной ответственности привлекают двух медиков, из-за которых умерла беременная

В Одесской области прокуратура Раздельнянского района уведомила о подозрении двух медиков районной больницы в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть беременной женщины.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Одесской области.

Установлено, что в декабре 2014 года в медицинское учреждение обратилась 23-летняя беременная с жалобой на плохое самочувствие и боль в животе.

После первичного осмотра больной, который длился почти 3 часа, без результатов анализов, из-за халатного отношения к своим обязанностям врачами установлен ошибочный диагноз (пищевое отравление).

«Лишь на следующий день, после резкого ухудшения состояния больной, другие врачи поставили правильный диагноз и срочно прооперировали беременную. Однако из-за несвоевременного оказания медицинской помощи женщина умерла в послеоперационной палате», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 140 УК Украины проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Досудебное расследование продолжается.