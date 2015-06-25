В Харькове на территории больницы обнаружен разлив ртути

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Управление гражданской защиты населения, информация о том, что на проспекте Московском, 130 напротив входа на территорию больницы обнаружено разлитую ртуть, поступило вчера, 24 июня, в 17.00.

К месту выехал подразделение оперативно-спасательной службы Харькова, который ликвидировал разлив. В общей сложности было расчищено территорию и удаляется ртуть на площади 28 кв. м. Сейчас выясняется источник происхождения ртути.