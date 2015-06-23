Во Львовской области женщина пострадала от укуса змеи

Пострадавшая с диагнозом «укус в кисть руки» госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы

Во Львовской области 63-летняя женщина пострадала от укуса змеи. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 22 июня в селе Верхняя Рожанка Сколевского района змея укусила 63-летнюю местную жительницу. Пострадавшая с диагнозом «укус в кисть руки» госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы.

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