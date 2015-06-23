Во Львовской области женщина пострадала от укуса змеи
11:05, 23 июня 2015Новости регионов
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Пострадавшая с диагнозом «укус в кисть руки» госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы
В селе Верхняя Рожанка Сколевского района змея укусила 63-летнюю местную жительницу /
Фото: vitaest-s.ru
Во Львовской области 63-летняя женщина пострадала от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 22 июня в селе Верхняя Рожанка Сколевского района змея укусила 63-летнюю местную жительницу.
Пострадавшая с диагнозом «укус в кисть руки» госпитализирована в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы.
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