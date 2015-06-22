В Одессе задержан врач по подозрению в получении взятки 3 тыс. долл.

В Одессе на прошлой неделе задержан врач по подозрению в получении взятки 3 тыс. долл за ускорение проведения судебно-психиатрической экспертизы психического состояния больного.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, установлено, что председатель амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы одного из медицинских учреждений Одессы, находясь на рабочем месте, требовал и получил вышеназванную взятку от представителя психически больного человека.

«В такую сумму мужчина оценил ускорение проведения судебно-психиатрической экспертизы психического состояния больного и выдачу акта комиссионного амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы на основании решения Суворовского районного суда Одессы по делу о признании последнего недееспособным», - отметили в отделе.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного Кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.