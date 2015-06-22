В Киеве горела психиатрическая больница "Павловка"
Согласно сообщению, жертв и пострадавших на месте пожара нет
Во время ликвидации пожара в психиатрической клинике в Киеве были эвакуированы 35 человек - работающий персонал и пациенты, жертв нет.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре в одном из корпусов психиатрической больницы по ул. Кирилловская, 103, поступило в 11:46.
По прибытии первых спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении одноэтажного корпуса больницы.
"Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных, в 12:13 пожар площадью 20 кв. м был ликвидирован, предупредив распространение пламени на другие помещения больничного отделения", - отметили в ГСЧС.
На месте происшествия работали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Согласно сообщению, жертв и пострадавших на месте пожара нет.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.