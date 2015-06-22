Житомирщина: женщина попала в реанимацию из-за укуса гадюки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, 21 июня около 20:00 на пункт связи 20-й Государственной пожарно-спасательной части города Коростышева поступило сообщение, что жительницу районного центра укусила гадюка. Об этом спасателям сообщил дежурный Коростышевской центральной районной больницы.

Как выяснилось, 67-летняя женщина пошла со своей сестрой в лес. Они вместе собирали ягоды. Подойдя к очередному кусту, женщина почувствовала, как ее что-то укусило за руку. Присмотревшись внимательнее, она заметила среди растений гадюку.

Сестра пострадавшей вызвала «скорую» и медики госпитализировали пенсионерку в Коростышевскую центральную районную больницу. Сейчас больная находится в реанимационном отделении этого лечебного учреждения. Ее состояние стабильное. Медики оказывают женщине необходимую помощь.