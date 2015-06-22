На Львовщине женщина пострадала от укуса змеи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 20 июня в 00.10 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована 49-летняя жительница села Волосянка с диагнозом «укус змеи в ногу».

Состояние потерпевшей – средней тяжести.