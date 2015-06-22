На Львовщине женщина пострадала от укуса змеи
17:53, 22 июня 2015Новости регионов
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На Львовщине 49-летняя женщина пострадала от укуса змеи.
Состояние потерпевшей – средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 20 июня в 00.10 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована 49-летняя жительница села Волосянка с диагнозом «укус змеи в ногу».
Состояние потерпевшей – средней тяжести.
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