На Львовщине женщина пострадала от укуса змеи

17:53, 22 июня 2015
Новости регионов
141

На Львовщине 49-летняя женщина пострадала от укуса змеи.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 20 июня в 00.10 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована 49-летняя жительница села Волосянка с диагнозом «укус змеи в ногу».

Состояние потерпевшей – средней тяжести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter