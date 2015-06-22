Львовщина: молодой человек умер от ботулизма

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в период 19-21 июня в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больнице с диагнозом «ботулизм» в тяжелом состоянии были госпитализированы четыре человека: 23-летний житель города Судовая Вишня Мостисского района (21 июня скончался в лечебном заведении); две жительниці города Новояворовск Яворовского района в возрасте 18 и 57 лет; 26-летняя жительница села Волчья Гора Яворовского района.

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Из анамнеза известно, что фактором инфицирования был паштет печеночно-мясной (свинина) домашнего изготовления.

Пострадавшим пациентам в стационарных условиях проводят полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляют необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Причина отравления устанавливается. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Справка. Ботулизм – опасное токсико-инфекционное заболевание, протекающее с поражением нервной системы, которое вызывается палочкой ботулизма. Заболевание возникает в результате попадания в организм продуктов, воды или аэрозолей, зараженных ботулотоксином, который вырабатывает палочка ботулизма.