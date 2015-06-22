В Житомире презентовали автомобили для участковых врачей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, при поддержке депутатского корпуса на закупку автомобилей для участковых врачей Житомира выделено 2,7 млн. грн.

«Медики получили долгожданные автомобили, а это – комфортные условия работы для них, быстрая и своевременная доставка врача на вызов больного, а следовательно здоровье, а иногда и жизнь наших житомирян», - отметила и.о. городского головы Житомира Любовь Цимбалюк.

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Главный врач Житомирской центральной детской городской больницы Владимир Башек подчеркнул, что эти автомобили дадут возможность своевременно транспортировать пациентов в областную больницу или в медицинские заведения Киева.

Как отмечают в горсовете, до этого автопарк городских больниц Житомира и поликлиник не обновлялся длительное время. Самые старые автомобили - 1985-го года выпуска, есть также много автомобилей 90-х годов.